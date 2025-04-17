Россия и подготовка к большой войне: взгляд через призму угроз в Балтийском регионе Ирина ВальковаСегодня, когда международная обстановка становится всё более напряженной, многие аналитики и военные эксперты говорят о необходимости России готовиться к крупномасштабному конфликту в ближайшие десятилетия.