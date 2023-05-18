Военное обозрение

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Боец ЧВК «Вагнер» иронично похвалил Запад за трофейное вооружение: «Хочу попросить НАТО класть в гуманитарную помощь майонез»

Боец ЧВК «Вагнер» иронично похвалил Запад за трофейное вооружение: «Хочу попросить НАТО класть в гуманитарную помощь майонез»

Российские военные регулярно захватывают в зоне специальной военной операции военную технику и вооружение западного производства, которые страны НАТО передают киевскому режиму.

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