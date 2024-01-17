Деменция: Как вовремя распознать

Чаще всего деменцию вызывают следующие недуги: болезнь Альцгеймера (1 место) и нарушение кровообращения в сосудах головного мозга (существует и смешанная деменция, когда у пациента диагноз – болезнь Альцгеймера плюс сосудистые нарушения).
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