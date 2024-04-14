История и археология: Как муж-рогоносец в Древней Греции расплачивался за измену жены и причем здесь осел

В Древней Греции существовал обычай наказывать за измену катанием на осле задом наперед. Такое неблаговидное путешествие навсегда обрекало наездника на бесчестье: мужчину начинали считать женщиной, ну а если наказание применялось к женщине, то ее честь оставалась запятнана до конца жизни.