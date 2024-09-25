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«По правилам, русским пора сдаться». Как западная агрессия сломалась о Крым

«По правилам, русским пора сдаться». Как западная агрессия сломалась о Крым

Русский генерал Эдуард Тотлебен — автор системы оборонительных укреплений Севастополя, гений военной фортификации и новатор сапёрной войны вспоминал: «В то время как англичане подходили к Балаклаве, в древних развалинах засел командир Балаклавского греческого пехотного батальона полковник Манто.

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Дмитрий Зайцев
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пригрозил России «повторить» события Крымской войны 1853–1856 годов. Ни кто не забывает. Интерпретируют по-разному.
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