«По правилам, русским пора сдаться». Как западная агрессия сломалась о Крым

Русский генерал Эдуард Тотлебен — автор системы оборонительных укреплений Севастополя, гений военной фортификации и новатор сапёрной войны вспоминал: «В то время как англичане подходили к Балаклаве, в древних развалинах засел командир Балаклавского греческого пехотного батальона полковник Манто.