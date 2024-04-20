Врач назвала две необходимые для здоровья кишечника каши

Залогом не только здоровья, но и красоты является правильная работа ЖКТ, в частности, кишечника. Наладить ее помогут простые каши, рассказала в своем Telegram-канале эндокринолог и гастроэнтеролог Диляра Лебедева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии