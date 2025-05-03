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Газета Коммуна

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50 лет назад Воронеж наградили орденом войны I степени: какой вклад внесли воронежцы в нашу победу

В те дни, когда вся страна готовится праздновать юбилей Великой Победы, в тени осталась ещё одна круглая дата, связанная с памятью о Великой Отечественной войне — полвека назад, 6 мая 1975, года Воронеж стал городом-орденоносцем.

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