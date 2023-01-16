Форум говорит: «Пусть погреются перед получением повесток»

15 января форум говорил о том, как СБУ пополняет свой обменный фонд, искренне удивлялся тому, что киевская власть, оказывается, иногда врет, прощался с Вахтангом Кикабидзе, и в веселой манере спорил с авторами, защищая официальные власти Казахстана.