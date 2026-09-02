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"Ох уж эти лыжники!": барнаулец Сергей Шубенков назвал главных соперников в шоу "Титаны"

"Ох уж эти лыжники!": барнаулец Сергей Шубенков назвал главных соперников в шоу "Титаны"

Чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по легкой атлетике рассказал amic.ru, почему решился на участие в проекте ТНТ и верит ли он в собственную победу 13 сентября на ТНТ стартует четвертый сезон спортивного шоу "Титаны".

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