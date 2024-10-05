Эксперты Роспотребнадзора дали советы, как выбрать самую вкусную хурму

Сезон клубники и черешни уже позади, зато самое время угощаться сладкой хурмой. Кстати, знаете ли вы, что хурма тоже ягода, а не фрукт? Эксперты Роспотребнадзора объяснили, какие полезные свойства есть у этой необычной осенней ягоды и по каким признакам можно выбрать самую вкусную и спелую хурму.