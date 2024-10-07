В Якутии после отравления детей в школе-интернате возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в Якутии после инцидента с отравлением детей в школе-интернате. Как сообщает пресс-служба СУ СКР региона, 5 октября 2024 года учащиеся начального звена получили пищевое отравление в спортивном лицее в селе Петровка Мегино-Кангаласского района Якутии.