В Якутии после отравления детей в школе-интернате возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в Якутии после инцидента с отравлением детей в школе-интернате. Как сообщает пресс-служба СУ СКР региона, 5 октября 2024 года учащиеся начального звена получили пищевое отравление в спортивном лицее в селе Петровка Мегино-Кангаласского района Якутии.
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