До -27 градусов и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 22 января Местами по региону ожидается порывистый ветер Холодная погода сохранится в Алтайском крае в воскресенье, 22 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
До -27 градусов и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 22 января Местами по региону ожидается порывистый ветер Холодная погода сохранится в Алтайском крае в воскресенье, 22 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
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