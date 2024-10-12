ТАСС: в Литве оштрафован украинец за перевозку группы нелегалов

Влад Владимиров

Что же вы, литовцы, так стали жестко зажимать в предпринимательстве хохлов? Они же по своей никчемной сути другими делами же не способны заниматься. Жировать за чужой счет-это их кредо же уже много веков. Не путайте их только с украинцами. Это не одно и тоже, как может изначально показаться.😁