Радвилишкская судебная палата Шяуляйского участкового суда оштрафовала гражданина Украины за перевозку группы нелегалов.
ТАСС: в Литве оштрафован украинец за перевозку группы нелегалов
Комментарии
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Влад Владимиров
Что же вы, литовцы, так стали жестко зажимать в предпринимательстве хохлов? Они же по своей никчемной сути другими делами же не способны заниматься. Жировать за чужой счет-это их кредо же уже много веков. Не путайте их только с украинцами. Это не одно и тоже, как может изначально показаться.😁
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