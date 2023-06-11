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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в акватории Тихого океана у берегов Камчатки. Жители региона не ощутили подземные толчки, сообщили в ГУ МЧС по региону.

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