Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в акватории Тихого океана у берегов Камчатки. Жители региона не ощутили подземные толчки, сообщили в ГУ МЧС по региону.
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