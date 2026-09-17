Военный эксперт, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью mk.ru прокомментировал удары по складам студии «Квартал 95» и фонда супруги украинского лидера Владимира Зеленского Елены Зеленской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ Посол Кумар: Инди...
- Министр обороны У...
- Блогерша Кросс пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым