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Военэксперт Матвийчук: удар по складу "Квартала 95" был нанесен целенаправленно

Военэксперт Матвийчук: удар по складу "Квартала 95" был нанесен целенаправленно

Военный эксперт, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью mk.ru прокомментировал удары по складам студии «Квартал 95» и фонда супруги украинского лидера Владимира Зеленского Елены Зеленской.

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