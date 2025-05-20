Сёгуны: «тени» императоров и хозяева Японии

В японской истории фигура сёгуна окружена особым ореолом власти, интриг и железной дисциплины. Это не просто военачальник, а человек, сосредоточивший в своих руках реальное управление страной, подчас затмевая даже императора.
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