Asus выложила в соцсети свой ROG NUC 2025 в преддверии дебюта на CES

Грядущий мини-ПК ROG NUC 2025 от Asus был представлен немного раньше срока. Как сообщается, информация о внешнем виде и существовании нового компьютера просочилась в тизерное видео в социальных сетях Facebook и X (бывший Twitter) сегодня рано утром, а затем была быстро удалена.