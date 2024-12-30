Asus выложила в соцсети свой ROG NUC 2025 в преддверии дебюта на CES

Грядущий мини-ПК ROG NUC 2025 от Asus был представлен немного раньше срока. Как сообщается, информация о внешнем виде и существовании нового компьютера просочилась в тизерное видео в социальных сетях Facebook и X (бывший Twitter) сегодня рано утром, а затем была быстро удалена.
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