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Додик: Германия формирует в Европе блок противников Трампа

Додик: Германия формирует в Европе блок противников Трампа

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa Германия формирует в Европе блок противников президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью изданию The American Conservative.

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