Додик: Германия формирует в Европе блок противников Трампа

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa Германия формирует в Европе блок противников президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью изданию The American Conservative.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии