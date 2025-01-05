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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Драйзайтль набрал очки в 14 играх подряд и повторил личный рекорд. Он лидирует в снайперской гонке НХЛ (29 шайб) и идет 2-м в бомбардирской (59 очков)

Драйзайтль набрал очки в 14 играх подряд и повторил личный рекорд. Он лидирует в снайперской гонке НХЛ (29 шайб) и идет 2-м в бомбардирской (59 очков)

Форвард «Эдмонтона» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (4:2).

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