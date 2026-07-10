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РБК сообщил об обсуждении в правительстве новых мер для разрешения топливного кризиса

РБК сообщил об обсуждении в правительстве новых мер для разрешения топливного кризиса

Правительство обсуждает новые меры для разрешения топливного кризиса, узнал РБК. По данным издания, власти предлагают разработать механизм биржевых свопов с бензином и дизелем, ввести демпфер на импортное дизтопливо и решить вопрос необоснованного закрытия АЗС ночью.

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