РБК сообщил об обсуждении в правительстве новых мер для разрешения топливного кризиса

Правительство обсуждает новые меры для разрешения топливного кризиса, узнал РБК. По данным издания, власти предлагают разработать механизм биржевых свопов с бензином и дизелем, ввести демпфер на импортное дизтопливо и решить вопрос необоснованного закрытия АЗС ночью.
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