Лидер Ирана призвал главу правительства Ирака укрепить шиитские ополчения

К укреплению и усилению «Сил народной мобилизации» (PMU) — союза шиитских ополчений Ирака призвал премьер-министра страны Мухаммеда Шиа аль-Судани верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 8 января на встрече в Тегеране, сообщает Mehr.
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