Якубовича не смогут наказать за обман при получении квартиры

Адвокат Ильдар Мухаметзянов оценил рассказ ведущего. Леонид Якубович Bulkin Sergey/news.ru/Global Look PressЛеонид Якубович недавно рассказал о том, как в советское время обвел вокруг пальца председателя исполкома ради получения квартиры побольше.
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