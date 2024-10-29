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Якубовича не смогут наказать за обман при получении квартиры

Якубовича не смогут наказать за обман при получении квартиры

Адвокат Ильдар Мухаметзянов оценил рассказ ведущего. Леонид Якубович Bulkin Sergey/news.ru/Global Look PressЛеонид Якубович недавно рассказал о том, как в советское время обвел вокруг пальца председателя исполкома ради получения квартиры побольше.

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