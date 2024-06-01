В РЖД рассказали о популярных турах выходного дня

Сегодня Российские железные дороги предлагают настоящие путешествия для туристов, включающие экскурсии и различные варианты поездок по стране: от туров выходного дня до больших круизов в формате «поезд — отель».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии