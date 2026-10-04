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Глава министерства нефти Ирана подал в отставку

Глава министерства нефти Ирана подал в отставку

В отставку подал глава министерства нефти Ирана Мохсен Пакнежад, сообщил замглавы администрации президента Ирана по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи 4 октября на своей странице в социальной сети X.

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