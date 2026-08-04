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Аргументы недели

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Годовщина кровавой «Бури» для сербов в Хорватии – «забытый» миром эпизод геноцида

Годовщина кровавой «Бури» для сербов в Хорватии – «забытый» миром эпизод геноцида

В Республике Сербской сегодня скорбный день памяти — исполнился 31 год с момента совершения одного из самых страшных преступлений в мире.

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