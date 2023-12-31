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Джокович о первой победе в сезоне: «Когда больше месяца не играл официальных матчей, нужно немного времени, чтобы разогнаться»

Сегодня на United Cup он обыграл Чжичжэня Чжана – 6:3, 6:2. «Я не сразу нашел игру, первые пять-шесть геймов не мог войти в ритм, но это нормально.

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