Израильские военные привязали раненого палестинца к бронеавтомобилю

Скриншот видео На западном берегу реки Иордан израильские военные во время рейда в Дженине привязали раненного палестинца к раскаленному капоту бронированного военного джипа и провезли по улицам населенного пункта.
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