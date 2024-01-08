Голые платья, настолки и каток 6 января одна из самых успешных в мире моделей, Ирина Шейк, отметила 38-й день рождения.
«Голая вечеринка» Ирины Шейк: как российская супермодель отметила день рождения в Нью-Йорке
Комментарии
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ВЛ
Виктория Лаврентьева
Да кому она нужна? Как прошлогодний снег?
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16 час.
Daddy Bo
Что, кому и зачем доказывает автор? Что успешные фотомодели могут в Америке справлять 38-летие с друзьями, арендуя каток недалеко от ресторана? Непонятна направленность материала. Мало ли людей, родившихся в России работает по всему миру - и в Штатах в том числе? И при чём тут "почти голая"? Паралелей с Ивлеевой не получается.
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8 час.
МГ
Миша Граник
Вот там пусть и выеживаются, хорошо бы, чтоб сюда больше не приезжали. Так ведь нет - бабло рубить всякой нечисти можно только у нас.
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7 час.
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