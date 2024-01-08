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  • Миша Граник
    Вот там пусть и выеживаются, хорошо бы, чтоб сюда больше не приезжали. Так ведь нет - бабло рубить всякой нечисти мож...«Голая вечеринка»...
  • НС
    Это ж Американцы. У  государства фактически нет традиций. Каждый вы...бывается как ему нравится , помните фильм "Без ...Американка родила...
  • Daddy Bo
    Что, кому и зачем доказывает автор? Что успешные фотомодели могут в Америке справлять 38-летие с друзьями, арендуя ка...«Голая вечеринка»...

«Голая вечеринка» Ирины Шейк: как российская супермодель отметила день рождения в Нью-Йорке

«Голая вечеринка» Ирины Шейк: как российская супермодель отметила день рождения в Нью-Йорке

Голые платья, настолки и каток 6 января одна из самых успешных в мире моделей, Ирина Шейк, отметила 38-й день рождения.

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Комментарии
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ВЛ
Виктория Лаврентьева
Да кому она нужна? Как прошлогодний снег?
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16 час.
Daddy Bo
Что, кому и зачем доказывает автор? Что успешные фотомодели могут в Америке справлять 38-летие с друзьями, арендуя каток недалеко от  ресторана? Непонятна направленность материала. Мало ли людей, родившихся в России работает по всему миру - и в Штатах в том числе? И при чём тут &quot;почти голая&quot;? Паралелей с Ивлеевой не получается.
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8 час.
МГ
Миша Граник
Вот там пусть и выеживаются, хорошо бы, чтоб сюда больше не приезжали. Так ведь нет - бабло рубить всякой нечисти можно только у нас.
Ответить
7 час.

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