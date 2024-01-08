«Голая вечеринка» Ирины Шейк: как российская супермодель отметила день рождения в Нью-Йорке

Daddy Bo

Что, кому и зачем доказывает автор? Что успешные фотомодели могут в Америке справлять 38-летие с друзьями, арендуя каток недалеко от ресторана? Непонятна направленность материала. Мало ли людей, родившихся в России работает по всему миру - и в Штатах в том числе? И при чём тут "почти голая"? Паралелей с Ивлеевой не получается.