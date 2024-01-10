Жуткие кадры из Эквадора: идут уличные бои и зверские казни бандами полицейских и солдат — мафия восстала и объявила войну стране (ФОТО, ВИДЕО)

Вечером 9 января (по московскому времени) Эквадор охватил хаос: в городах гремят взрывы, на улицах не прекращаются вооружённые столкновения — преступные группировки требуют от президента отменить военное положение.
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