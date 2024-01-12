Россиянам посоветовали отказаться от валютных кредитов

Кредиты стоит брать в той валюте, в которой зарабатываешь, а с учетом того, что курс рубля на протяжении всей истории современной России «сдает позиции», от займов в долларах евро гражданам нашей страны следует отказаться, считает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.