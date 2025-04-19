Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Виталий Сорокин
    Кто то верит???В ВСУ сообщили о ...
  • Владимир Рягузов
    сделать перепись. где кто работает .Остальных заставить трудиться. либо тюрьма, я про сограждан, пускай поселение , а...Затулин опять зас...
  • Владимир Рягузов
    так вот она диаспора.от куда растётЗатулин опять зас...

Экс-депутат АдГ высказалась о намерениях будущего канцлера ФРГ по Украине

Экс-депутат АдГ высказалась о намерениях будущего канцлера ФРГ по Украине

Экс-депутат гамбурского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен в беседе с РИА Новости предположила, что будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, вероятно, выполнит обещание о поставке на Украину ракет Taurus.

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