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«Саутгемптон» с минимальным счетом переиграл «Лидс» в матче АПЛ

«Саутгемптон» с минимальным счетом переиграл «Лидс» в матче АПЛ

Победу над «Лидсом» одержал «Саутгемптон» 16 октября в футбольном матче, проходившем в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

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