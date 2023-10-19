Срывом старта отопительного сезона в Приморье заинтересовалась прокуратура

В Дальнереченске сорвалось начало отопительного сезона – объекты социальной инфраструктуры, в частности, образовательные организации, должны были обеспечить теплом с 16 октября, но этого не произошло, сообщает ИА DEITA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии