Опасные бактерии выявлены в полуфабрикатах популярной сети кафе во Владивостоке

Во Владивостоке в полуфабрикатах популярной сети ресторанов выявлена кишечная палочка, сальмонелла и бактерии листерии, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора.
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