Юрист Алешкин: на организаторов концерта Канье Уэста нужно написать в полицию

Угроза срыва концертов американского рэпера Канье Уэста требует тщательной проверки. Есть основания подозревать в недобросовестности организаторов, договор с которыми изначально предполагал массу допущений, отметил в беседе с aif.
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