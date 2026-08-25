Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 773 подписчика

Юрист Алешкин: на организаторов концерта Канье Уэста нужно написать в полицию

Юрист Алешкин: на организаторов концерта Канье Уэста нужно написать в полицию

Угроза срыва концертов американского рэпера Канье Уэста требует тщательной проверки. Есть основания подозревать в недобросовестности организаторов, договор с которыми изначально предполагал массу допущений, отметил в беседе с aif.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии