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МВД России предлагает новые правила предоставления убежища иностранцам

МВД России предлагает новые правила предоставления убежища иностранцам

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, который предлагает четыре способа предоставления убежища иностранцам.

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