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Bloomberg: Трампа не станут публично заковывать в наручники и помещать под стражу, даже если суд предъявит ему уголовные обвинения

Bloomberg: Трампа не станут публично заковывать в наручники и помещать под стражу, даже если суд предъявит ему уголовные обвинения

Экс-главу Белого дома Дональда Трампа не станут публично заковывать в наручники и помещать под стражу даже в случае предъявления судом политическому деятелю уголовных обвинений.

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