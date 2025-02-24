В Крыму стартовала регистрация на кадровую программу «Герои Крыма»

В Крыму стартовала регистрация на региональную кадровую программу «Герои Крыма» для подготовки крымчан – участников СВО к работе в органах власти, учреждениях, организациях и на предприятиях Республики Крым.
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