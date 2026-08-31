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Пункт-А

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На севере Астраханской области из воды вытащили еще одного мертвого мужчину

На севере Астраханской области из воды вытащили еще одного мертвого мужчину

Полиции предстоит установить его личность. Новое сообщение от регионального ГУ МЧС о водной трагедии: в минувшее воскресенье на реке Ахтуба возле села Успенка Ахтубинского района местные жители обнаружили тело мужчины.

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