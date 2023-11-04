В Бобруйске проводятся мероприятия, направленные на противодействие преступлениям против половой неприкосновенности несоверше...

В Бобруйске проводятся мероприятия, направленные на противодействие преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетнихС 30 октября по 26 ноября на территории Бобруйска проводится комплекс мероприятий, направленных на противодействие преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, обороту детской .