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Москва ответит на новые антироссийские решения Германии - МИД РФ

Москва ответит на новые антироссийские решения Германии - МИД РФ

Россия подготовит ответные меры на недружественные действия Германии. Ранее ФРГ закрыла генконсульство РФ в Бонне и расторгла соглашение о работе «Русского дома» в Берлине.

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