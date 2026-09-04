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Царьград

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Дмитрий Хрулев пояснил условия возврата средств за отменённый тур

Дмитрий Хрулев пояснил условия возврата средств за отменённый тур

Дмитрий Хрулев, вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога», объяснил, что клиенты могут отказаться от тура при болезни.

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