Интервью президента РФ Владимира Путина экс-ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону за первые сутки набрало более 100 млн просмотров на платформе X (бывший Twitter), однако это "вовсе не значит" поддержку со стороны жителей стран Запада.
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