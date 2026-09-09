Суд Татарстана запретил сайт, где продавалась продукция с никотином

Вахитовский суд Казани постановил заблокировать сайт, где продавалась продукция с никотином. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ, во время мониторинга интернета был обнаружен сайт по продаже продуктов с никотином.
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