История легендарной девы-воина Мулан: правда или красивый вымысел?

История китайской девушки-воина Мулан чрезвычайно популярна в современном искусстве. Об этой героине сняла мультфильм студия Диснея, о ней пишут книги и пьесы, выпускают комиксы и снимают художественные фильмы.
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