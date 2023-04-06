ТРАГЕДИЯ РУССКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: НУЖНА ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗГРАМОТНОСТИ

Юрий Кушнарев

сколько помню,столько и слышу камлания о недостаточной з\плате учитилей и врачей,как будто нет остальных профессий. И те и другие давно получают сравнительно неплохую з\плату -от 30 тыс.р в селе,где полтора ученика, и в крупных городах в размерах от 70-120 тыс.руб.,а уровень знаний снижается,уровень врачей - посредственный. Отмените ЕГЭ,введите вступительный экзамен в вузы и распределение после института,пусть будет меньше студентов,а то куда идут после вузов молодые люди? Куда угодно,только не в профессию. Всё уже продумано и опробавано в советское время.