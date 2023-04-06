БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ТРАГЕДИЯ РУССКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: НУЖНА ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗГРАМОТНОСТИ

ФОТО: YUGANOV KONSTANTIN/SHUTTERSTOCK.COM АЛЕКСЕЙ УЛЬЯНОВ Современное школьное образование в России не ругает, пожалуй, только ленивый.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
сколько помню,столько и слышу камлания о недостаточной з\плате учитилей и врачей,как будто нет остальных профессий. И те и другие давно получают сравнительно неплохую з\плату -от 30 тыс.р в селе,где полтора ученика, и в крупных городах в размерах от 70-120 тыс.руб.,а уровень знаний снижается,уровень врачей - посредственный. Отмените ЕГЭ,введите вступительный экзамен в вузы и распределение после института,пусть будет меньше студентов,а то куда идут после вузов молодые люди? Куда угодно,только не в профессию. Всё уже продумано и опробавано в советское время.
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