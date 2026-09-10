Турне по «заднему двору»

С 8 по 10 сентября госсекретарь США Марко Рубио проводит турне по Колумбии, Эквадору и Перу Фото: Fox News В официальной программе заявлена помощь Колумбии после землетрясения, борьба с «наркотерроризмом» и развитие торговли.
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