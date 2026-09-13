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Царьград

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"Рейнджерс" разгромил "Селтик" 3:0 в четвертьфинале Кубка Шотландии

"Рейнджерс" разгромил "Селтик" 3:0 в четвертьфинале Кубка Шотландии

В четвертьфинале Кубка шотландской лиги "Рейнджерс" обыграл "Селтик" со счетом 3:0 в Глазго. Дэн Нил и Кевин Келси обеспечили победу хозяевам, позволив выйти в полуфинал, в то время как "Селтик" завершил турнирное участие в этом сезоне.

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