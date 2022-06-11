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Бэйл недоволен плотным календарем: «Любой игрок скажет, что матчей слишком много. Это бизнес, но ради благополучия футболистов нужно отвлечься от денег»

Гарет Бэйл призвал руководство футбола поставить благополучие игроков выше денег. Так вингер сборной Уэльса выразил недовольство перегруженным футбольным календарь.

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