Польша строит электрический забор на границе с Белоруссией

Оборудование на заграждении сможет круглосуточно отслеживать нелегальные перемещения между странами.Польша приступила к возведению 47-километрового "умного" забора на границе с Белоруссией, у рек Свислочь и Источанка.
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