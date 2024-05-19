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Польша строит электрический забор на границе с Белоруссией

Польша строит электрический забор на границе с Белоруссией

Оборудование на заграждении сможет круглосуточно отслеживать нелегальные перемещения между странами.Польша приступила к возведению 47-километрового "умного" забора на границе с Белоруссией, у рек Свислочь и Источанка.

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Комментарии
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А
Алексей
&quot;Электрический&quot; забор??? Автор,сам то понял,че написал?😁
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16 час.

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